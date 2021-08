Sp 21 circonvallazione di Agira: dal 30 agosto interdetto il traffico veicolare per lavori di ammodernamento

Il commissario straordinario del Libero Consorzio Comunale di Enna, Girolamo Di Fazio, ha firmato l’ordinanza con la quale si dispone la chiusura al transito veicolale della Sp 21 bis innesto SS 121 dal chilometro 0,450 al chilometro 1,250. Il provvedimento si è reso necessario per consentire alla ditta aggiudicataria la Peloritana Appalti SRl la realizzazione dei lavori di sistemazione ed ammodernamento della circonvallazione di Agira. I lavori, infatti, dovranno essere eseguiti a transito chiuso al fine di consentire in sicurezza la bonifica del piano viario nonché l’esecuzione dei giunti stradali sul Viadotto Gianguzzo. Il divieto scatterà il 30 agosto e si protrarrà fino al 25 settembre.

Per evitare disagi agli automobilisti sono stati individuati i percorsi alternativi così come di seguito descritto: i veicoli diretti verso lo svincolo Autostradale Agira della A19 provenienti da Regalbuto – via SS 121 oppure se provenienti da Gagliano C.to – via SP 22 potranno dirigersi in direzione A19 percorrendo la SS 121 Catanese, la SP 99 Circonvallazione di Agira – il tratto urbano di Agira Via Vittorio Emanuele – Via Raddusa – la SP 21 Agira – Stazione Raddusa e ancora se provenienti da Gagliano C.to – via SP 18 potranno dirigersi in direzione A19 percorrendo – il tratto urbano di Agira Via Vittorio Emanuele – Via Raddusa – la SP 21 Agira – Stazione Raddusa.

Per i veicoli provenienti dallo svincolo autostradale Agira della A19 diretti a Regalbuto – via SS 121 e diretti a Gagliano C.to – via SP 22 potranno percorrere – la SP 21 Agira – Stazione Raddusa – il tratto urbano di Agira Via Vittorio Emanuele – Via Raddusa – la SP 99 Circonvallazione di Agira – la SS 121 Catanese c. diretti a Gagliano C.to – via SP 18 potranno percorrere – la SP 21 Agira – Stazione Raddusa – il tratto urbano di Agira Via Vittorio Emanuele – Via Raddusa.