Sospensione parziale dell’erogazione idrica nel Comune di Enna

AcquaEnna informa che la Società Siciliacque ha comunicato l’interruzione della fornitura idrica al fine di effettuare un intervento di riparazione urgente in contrada Piana in territorio di Gagliano Castelferrato.

Per tale ragione, dalle ore 08.00 di oggi, mercoledì 27 novembre, e per le successive 24 ore non sarà possibile garantire l’erogazione idrica nelle seguenti zone del Comune di Enna: Via L. Da Vinci, Via Raffaello Sanzio, S.S. 117/Bis – direzione A19 – C.da Torre, C.da Sireri, C.da Bruchito, C.da Mugavero, C.da Santa Caterina, C.da Baronessa, C.da Berardi ed aree limitrofe a dette contrade.

Tutto quanto sopra, salvo eventuali ulteriori imprevisti e ritardi nel ripristino della consegna da parte di Siciliacque, che saranno, in ogni caso, prontamente comunicati da AcquaEnna.