AcquaEnna comunica che dalle ore 8 di oggi, sabato 5 febbraio, e per le successive 48 ore, verrà sospesa l’erogazione idrica negli abitati dei Comuni di Agira, Aidone, Calascibetta, Gagliano Castelferrato, Enna, Nissoria, Piazza Armerina e Valguarnera Caropepe.

La sospensione per consentire l’esecuzione di un intervento urgente di riparazione lungo la condotta sita in contrada Lavandaio, in territorio del Comune di Agira.