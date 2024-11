Sospensione erogazione idrica a Barrafranca e Pietraperzia

PUBBLICITÀ

AcquaEnna informa che la Società Siciliacque ha comunicato che nella giornata di oggi, lunedì 11 novembre, ha fermato l’acquedotto Blufi per effettuare un intervento di riparazione in contrada Baiatiche in territorio di Mazzarino, lungo la condotta dell’Acquedotto Blufi (tratto Pozzi San Giuliano – Partitore Pietraperzia).

Per tale ragione AcquaEnna comunica che per quanto attiene il Comune di Barrafranca non sarà possibile garantire l’erogazione idrica alle utenze servite dal serbatoio Amandes. Per quanto riguarda il Comune di Pietraperzia l’erogazione idrica sarà sospesa nella giornata del 13/11/2024.

La Società Siciliacque prevede di rialimentare l’acquedotto del Blufi alle ore 15:00 del 13/11/2024. Pertanto l’erogazione idrica verrà ripristinata, in entrambi i comuni interessati, nell’arco della giornata del 14/11/2024.

Tutto quanto sopra, salvo eventuali ulteriori imprevisti e ritardi nel ripristino della consegna da parte di Siciliacque, anche legati al rispetto del parametro “torbidità”, che saranno, in ogni caso, prontamente comunicati da AcquaEnna.

Una volta ripristinata l’erogazione idrica, la stessa riprenderà con le turnazioni già comunicate.