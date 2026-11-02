Sospensione dell’erogazione idrica in alcune vie di Villarosa e disservizi a Cerami

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AcquaEnna ha comunicato sul proprio sito due interventi sulla rete idrica a Villarosa e a Cerami.

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A Villarosa sono in corso attività di manutenzione nella condotta idrica. Per questo, dalle ore 12:00 di oggi, lunedì 2 novembre, e per le successive 48 ore circa, è sospesa l’erogazione idrica in via Pirrello, via Puzzanghera, via Celso, via Strazzante, via Paoli e nelle zone limitrofe.

A Cerami sono previsti lavori di manutenzione per il rifacimento della nuova rete idrica. Domani, martedì 3 novembre, dalle ore 07:00 e per le successive 24 ore circa, si verificheranno disagi nell’erogazione idrica nell’abitato.