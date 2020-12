Sommatino: una rara aquila di Bonelli morta folgorata a causa delle linee elettriche.

Una giovanissima aquila di Bonelli studiata dal progetto Life “ConRaSi” (per la tutela dei rapaci in Sicilia – www.lifeconrasi.eu) è stata ritrovata senza vita a Sommatino, in provincia di Caltanissetta. Il decesso dell’aquila è avvenuto per elettrocuzione, ed è da attribuire al contatto accidentale con una linea di trasmissione elettrica della media tensione. Oltre a gestire il recupero e il trasferimento della carcassa dell’animale all’Istituto Zooprofilattico di Palermo per gli accertamenti del caso, gli esperti del progetto hanno informato la stazione dei Carabinieri di Sommatino che, dopo essersi recati sul luogo, hanno preparato un verbale di ritrovamento della specie protetta.

L’aquila faceva parte del gruppo di 29 individui che, dal 2017, è monitorato dagli esperti del progetto Life ConRaSi. Ogni giorno i ricercatori analizzano i dati trasmessi dai piccoli trasmettitori satellitari GPS installati sulla groppa degli uccelli per controllare gli spostamenti e studiare il loro comportamento; ed è proprio grazie a quest’attività che gli esperti hanno potuto rilevare l’emissione di segnali preoccupanti che hanno richiesto una tempestiva verifica sul luogo di provenienza. Così la carcassa dell’aquila è stata ritrovata ai piedi di un palo in cemento di una linea elettrica della media tensione.

“L’aquila era un maschio nato in provincia di Agrigento nella primavera del 2018. Dal giorno del suo primo volo e fino al giorno dell’incidente – spiega Ennio Bonfanti, presidente del WWF Sicilia Centrale – aveva percorso più di 45mila chilometri, spostandosi esclusivamente all’interno della Sicilia, prevalentemente tra le province di Agrigento e Caltanissetta. La sua morte è una perdita rilevante per la conservazione della specie, essendo l’animale ormai prossimo alla maturità sessuale e quindi a riprodursi, contribuendo alla permanenza sull’isola di questa particolarissima specie a elevato rischio d’estinzione”.

In tutto l’areale di distribuzione dell’Aquila di Bonelli la folgorazione è una delle principali cause di morte. In Spagna gli esperti stimano che l’elettrocuzione causa dal 49,71% al 56,72% dei decessi. Secondo i dati del progetto italo-spagnolo Aquila A-Life in Sardegna dal 2018, anno d’inizio della reintroduzione di Aquila di Bonelli nell’isola, sono già 5 le aquile deceduti per folgorazione su linee elettriche; 14 quelle morti per la stessa causa in Spagna, sempre nell’ambito dello stesso progetto. E i dati di mortalità si riferiscono ovviamente solo agli individui monitorati attivamente. I ricercatori da tempo denunciano gli effetti pericolosi di alcune linee elettriche sulle specie di più grandi dimensioni, in particolar modo i rapaci.

Per il WWF anche in Sicilia è indispensabile e urgente l’adeguamento delle infrastrutture elettriche in aree dove è alto il rischio di elettrocuzione. L’Associazione si augura che presto si possa dare inizio ad una collaborazione con i responsabili di questa infrastruttura per minimizzare i danni legati alle linee elettriche.