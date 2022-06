Solidarietà del deputato Giarrizzo al giornalista Josè Trovato

“Esprimo la mia massima solidarietà al giornalista dell’Ennese Josè Trovato, raggiunto da nuove intimidazioni per la sua attività di denuncia nei confronti delle attività mafiose, una realtà purtroppo ancora viva nel territorio e che pertanto merita la giusta attenzione”. Così Andrea Giarrizzo, vicepresidente della commissione attività produttive alla Camera.

“Specialmente in un ambito in cui l’omertà spesso la fa da padrone – continua – il ruolo del giornalista rappresenta una risorsa ancora più preziosa per la comunità. Quello di Trovato dunque è un impegno valoroso, che va premiato e tutelato. Sono certo che Magistratura e Forze dell’Ordine, così il Commissariato di Leonforte, con il quale peraltro sto collaborando per migliorarne ulteriormente l’efficienza, prenderanno le dovute misure nei confronti di chi infrange la legge e minaccia la salute dei nostri cittadini” conclude.