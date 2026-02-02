Solidarietà da Enna a Niscemi: raccolta solidale promossa dall’Enna Rugby

PUBBLICITÀ

Al Campo di Atletica Leggera “T. Pregadio”, l’Enna Rugby ha promosso ieri una raccolta solidale di beni di prima necessità per le famiglie colpite dalla frana a Niscemi.

L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con Misericordia Niscemi, MCL Madre Teresa di Calcutta, Koinè, il Movimento Cristiano Lavoratori, e con il supporto logistico del brand siciliano Amaronna, che ha curato il trasporto dei beni donati.

La partecipazione è stata sentita e generosa: sono stati raccolti alimenti a lunga conservazione, prodotti per l’igiene personale e per la casa, pannolini, prodotti per celiaci, materiale scolastico per i bambini e gli alunni della scuola primaria di Niscemi.

Il van, colmo di solidarietà fino all’ultimo spazio disponibile, è giunto a destinazione per la consegna alla Misericordia di Niscemi, che si sta occupando della distribuzione ai nuclei familiari in difficoltà.

“Niscemi è grata per la generosa donazione – comunica Antonino Bruccoleri, titolare del marchio siciliano Amaronna – e ringrazia profondamente Enna per la vicinanza concreta dimostrata”.