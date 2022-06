Solidarietà al giornalista Josè Trovato anche da parte del senatore Trentacoste e del sindaco Dipietro

Solidarietà al giornalista Josè Trovato arriva anche dal senatore Fabrizio Trentacoste e dal sindaco di Enna Maurizio Dipietro.

“Per la terza volta – comunica Trentacoste – il giornalista Josè Trovato riceve delle intimidazioni da parte di organizzazioni mafiose. Le stesse, che più di dieci anni fa, si sono già scagliate contro il cronista, seppure con mezzi diversi. Adesso le minacce continuano sui social e sarà la polizia di Leonforte a stabilire come agire. Al giornalista Trovato esprimo la mia vicinanza e profonda stima per aver proseguito in questi anni il suo percorso con perseveranza e coraggio. Sono proprio queste le qualità di cui abbiamo bisogno per debellare definitivamente il fenomeno mafioso, un male da troppo tempo radicato nel nostro territorio” conclude il senatore ennese.

“Esprimo a nome mio personale e della cittadinanza ennese, tutta la vicinanza, il sostegno e la solidarietà al giornalista José Trovato, affinché la sua attività professionale vada sempre avanti nel percorso intrapreso di denuncia e di rappresentazione della realtà criminale dei nostri territori, con la trasparenza e la precisione che lo contraddistinguono” le parole del sindaco di Enna Maurizio Dipietro.