Sole al mattino, nubi nel pomeriggio: il meteo del weekend nell’Ennese

Il fine settimana sarà caratterizzato nell’Ennese da condizioni prevalentemente soleggiate. Nel corso delle ore pomeridiane si assisterà a un graduale aumento della nuvolosità; tra sabato e domenica non si esclude la possibilità di locali precipitazioni, dovute all’infiltrazione di aria più fredda in quota. La ventilazione si manterrà debole per l’intero periodo.
Venerdì 27 febbraio giornata prevalentemente soleggiata, con possibili banchi di nebbia nelle ore più fredde, soprattutto nelle vallate interne. Temperature miti: valori massimi compresi tra 16°C e 20°C, con punte localmente superiori ai 20°C; minime tra 6°C e 8°C.
Sabato 28 febbraio e domenica 1 marzo le temperature rimarranno pressoché invariate, mantenendosi su valori miti per il periodo. Nel corso delle ore pomeridiane sarà possibile lo sviluppo di nuvolosità più consistente, con eventuali precipitazioni localizzate. Venti deboli.
David Cartarrasa
Per approfondimenti sulle condizioni meteo nel territorio è possibile consultare i canali del Centro Meteorologico Piazza Armerina: