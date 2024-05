Società Dante Alighieri: gemellaggio culturale tra Enna e Montpellier

PUBBLICITÀ

Da oggi al 20 maggio una delegazione di soci della Società Dante Alighieri, comitato di Enna, guidata dal suo presidente, il Prof. Pietro Colletta, sarà a Montpellier, cittadina francese di grande importanza storico-culturale, per un gemellaggio con la rispettiva sezione locale della prestigiosa istituzione, fondata nel 1889 da intellettuali del calibro di Giosuè Carducci.

Durante la prima giornata, i soci francesi avranno modo di conoscere l’opera della scrittrice Anna Vasquez, che dialogherà con il pubblico sul suo ultimo romanzo intitolato “Malacriata”.

Nei giorni successivi la delegazione parteciperà alla 39ª edizione del Salone del Libro di Montpellier, che quest’anno vede la Sicilia protagonista con un incontro su Goliarda Sapienza e un focus su Leonardo Sciascia.

“Il gemellaggio – fa sapere il Prof. Colletta – permetterà l’incontro tra Francia e Italia sotto il segno della cultura e della lingua del Belpaese. Sarà inoltre l’occasione per far conoscere meglio le tradizioni e la storia siciliana e per promuovere il dialogo e lo scambio interculturale”.