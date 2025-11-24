Smart Food: presentata a Taormina la piattaforma digitale per l’innovazione della filiera agroalimentare

PUBBLICITÀ

Si è tenuto ieri, con grande partecipazione di pubblico e un vivace dibattito, il convegno “Smart Food” presso il prestigioso Palazzo dei Duchi di Santo Stefano a Taormina.

L’evento, inserito nel programma Interreg Italia-Malta e moderato dal giornalista Matteo Scirè, ha riunito i principali attori della filiera agroalimentare siciliana e maltese, ponendo le basi per una nuova era di collaborazione transnazionale.

Dopo i saluti istituzionali, i lavori sono entrati nel vivo con la presentazione del progetto da parte dei partner Piero Giglione (Amministratore Delegato di CNA Sicilia Servizi e Imprese), Stefano Rizzo (AD di CNA Servizi Enna) e Rosario Alescio (Presidente della Società Cooperativa Logos), che hanno sottolineato l’importanza strategica dell’iniziativa per la competitività del territorio.

Il momento centrale della giornata è stata la presentazione ufficiale della Piattaforma “Smart Food”, affidata al Professor Massimo Villari, Amministratore di Alma Digit e coordinatore dello sviluppo tecnico. Il Professor Villari ha illustrato le potenzialità di questo strumento digitale avanzato, progettato per favorire l’innovazione, garantire la tracciabilità dei prodotti e aumentare la competitività delle imprese di tutta la filiera, creando un ponte concreto tra Sicilia e Malta.

La mattinata è proseguita con una tavola rotonda dedicata alle imprese agricole, con gli interventi di Silvia Turco (Presidente CNA Agricoltura Sicilia), Tano Malannino (Presidente Nazionale di Altragricoltura), dell’agronomo Salvatore Messina, del tecnologo alimentare Andrea Roccaro e del Coordinatore regionale di Cna Sicilia Agroalimentare Tindaro Germanelli. Il dibattito ha messo in luce le criticità del settore primario e le opportunità offerte dalla digitalizzazione.

I lavori pomeridiani sono continuati con l’intervento di Paul Magri (Business Manager della Malta Food Agency), quest’ultimo a testimonianza della piena dimensione transnazionale del progetto.

Il convegno “Smart Food” si è così confermato come un’occasione unica di confronto e networking, raggiungendo l’obiettivo di creare sinergie concrete tra il mondo produttivo, la ricerca, le istituzioni e la collettività. La giornata ha lanciato un messaggio chiaro: la digitalizzazione è la leva strategica per uno sviluppo sostenibile e integrato del comparto agroalimentare nel territorio Italia-Malta, con la nuova piattaforma “Smart Food” pronta a diventarne il motore operativo.