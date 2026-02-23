Situazione idrica, convocato in Prefettura il Comitato Senz’Acqua Enna

PUBBLICITÀ

Il Comitato Senz’AcquaEnna rende noto che Sua Eccellenza il Prefetto ha accolto la richiesta di incontro, disponendo con sollecitudine la convocazione per la giornata odierna alle ore 16.00.

“Accogliamo con senso di responsabilità istituzionale e con rispetto tale disponibilità – comunica il Comitato – che rappresenta un importante segnale di attenzione verso le istanze provenienti dal territorio. Il Comitato si farà portavoce delle legittime preoccupazioni dei cittadini di Enna e della provincia, che da troppo tempo vivono una situazione incresciosa e non più sostenibile sotto il profilo sociale e civile”.

“Riteniamo doveroso evidenziare – prosegue il Comitato- che, ancora una volta, il Comitato si sta assumendo un ruolo che dovrebbe appartenere a chi, per mandato e responsabilità istituzionale, avrebbe il dovere di rappresentare e tutelare i cittadini nelle sedi competenti. Nel corso dell’incontro rappresenteremo con puntualità le criticità riscontrate e le richieste avanzate dalla comunità. Il Comitato continuerà ad operare con spirito costruttivo, nel rispetto delle istituzioni e nell’esclusivo interesse della collettività”.