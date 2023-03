Sistema antincendio, Venezia (Pd): “Governo riferisca su revoca finanziamento”

“Dopo la clamorosa bocciatura, lo scorso anno, di 31 progetti su 31 nell’ambito di un bando del Pnrr sulle infrastrutture idriche, adesso l’ennesima occasione perduta per una Regione che fa i conti ogni anno con il dramma degli incendi ma non riesce a cogliere le tante opportunità di finanziamento per migliorare le condizioni della Sicilia”. Così il parlamentare del Pd Fabio Venezia commenta la notizia della revoca di un finanziamento nei 36 milioni di euro dell’Ue per un avanzato sistema di sorveglianza antincendio in Sicilia.

“Ancora una volta assistiamo alla superficialità con la quale vengono trattati temi di fondamentale importanza. Il governo venga a riferire in Aula su quanto accaduto – continua Venezia che sull’argomento ha annunciato un’interrogazione – e come intende procedere per affrontare la piaga degli incendi che ogni anno in Sicilia distrugge migliaia di ettari di boschi e terreni agricoli mandando in fumo risorse indispensabili per l’ambiente e per l’economia agricola del territorio ”.