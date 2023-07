Sindacati e Longi su attentato incendiario a Catenanuova

I segretari di Cgil e Cisl Enna, Antonio Malaguarnera ed Emanuele Gallo, insieme con Enzo Savarino, coordinatore territoriale per la Uil Sicilia e Area Vasta, e i segretari provinciali delle organizzazioni di categoria Fillea Cgil, Feneal Uil e Filca Cisl Epifanio Riccobene, Francesco Mudaro e Franco Sodano, intervengono sull’attentato incendiario della scorsa notte a Catenanuova ai danni di un escavatore della TS. L’azienda è impegnata nel cantiere edile della We Build, che sta realizzando il raddoppio della linea ferrata.

“Esprimiamo totale solidarietà all’impresa colpita – hanno dichiarato – vogliamo anche esternare forte preoccupazione per il vile atto intimidatorio che colpisce l’azienda ma anche i tanti lavoratori attualmente impiegati nella realizzazione di un’importante opera, che potrebbe essere volano per lo sviluppo di questo nostro martoriato territorio. Nel condannare con forza questo inquietante episodio – proseguono – auspichiamo che i colpevoli possano essere nel più breve tempo possibile assicurati alla giustizia. Confidiamo in una forte e solidale reazione da parte di tutte le forze sane del territorio, per ribadire con forza un comune e deciso no alle sfide criminali e consentire agli addetti ai lavori la prosecuzione serena dell’opera”.

Preoccupazione è stata espressa dalla deputata di Fratelli d’Italia Eliana Longi.

“E’ un atto particolarmente grave – ha dichiarato – che non deve rallentare il calendario dei lavori del cantiere ferroviario ed allungare i tempi di completamento di un’opera strategica per il Paese. Ho preso contatti con le istituzioni locali e le forze dell’ordine che stanno già operando in sinergia con gli organi inquirenti per verificare le cause ed assicurare alla giustizia i colpevoli”.

L’On. Longi, membro della Commissione Trasporti della Camera dei Deputati, rassicura che “lo Stato è presente e vigile: già da tempo sono poste in essere azioni preventive sul controllo ed il monitoraggio dei cantieri, ad opera delle forze dell’ordine”.

La parlamentare ennese esprime vicinanza al territorio e all’impresa: “la mia solidarietà va innanzitutto all’imprenditore danneggiato, ai lavoratori, all’ANCE nazionale e di Enna, della quale raccolgo l’invito alle istituzioni ad operare, a Trenitalia e ai cittadini di Catenanuova”.