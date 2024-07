Silp Cgil Sicilia: l’ennese Marco Algeri eletto segretario generale

PUBBLICITÀ

Marco Algeri, 53 anni di Enna, è il nuovo segretario generale del Silp Cgil Sicilia. E’ stato eletto oggi all’unanimità dal direttivo regionale della categoria, al quale hanno anche partecipato il segretario generale nazionale Silp Pietro Colapietro e il segretario generale della Cgil Sicilia, Alfio Mannino. Algeri subentra a Sebastiano Roccuzzo.

PUBBLICITÀ

Laureato in studi internazionali e relazioni euromediterranee, il nuovo segretario regionale del Silp è sovrintendente della Polizia di Stato e responsabile Focal Point della Questura di Enna. In questi anni è stato impegnato costantemente a difesa dei diritti dei lavoratori della polizia. Tra le battaglie portate avanti quella, insieme alla segreteria nazionale, che nel 2017 condusse per la prima volta all’applicazione dell’art. 42 bis del D. Lgs vo 151/2001 alla Polizia di Stato, consentendo a una poliziotta madre di essere trasferita e di potere stare accanto al suo bambino di pochi mesi.

Eletta anche la segreteria regionale. Affiancheranno il nuovo segretario generale Valentina Leone (Palermo), Gabriella Bartolotta (Messina), Luca Sanfilippo (Enna), Raffaele Zappalà (Siracusa) e Romualdo Varchi (Palermo).

“Lavoreremo insieme – ha detto Algeri- per migliorare le condizioni di lavoro in tutti gli uffici di Polizia siciliani”.