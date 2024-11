Silp Cgil: “Da più di un anno i poliziotti siciliani aspettano le indennità autostradali”

PUBBLICITÀ

“Da più un anno i poliziotti siciliani non percepiscono le indennità autostradali. Mancano ancora all’appello quelle dell’ultimo trimestre del 2023 e quelle di tutto il 2024”. A comunicarlo il Silp Cgil Sicilia.

In una nota del segretario generale del Silp Cgil Sicilia, Marco Algeri, viene riportato “il forte malcontento che attraversa le lavoratrici e i lavoratori di questa Specialità della Polizia Stradale che, nonostante le gravi carenze di organico – rileva Algeri – continuano a operare ogni giorno con impegno e spirito di sacrificio”.

Algeri ha chiesto alla struttura sindacale nazionale un intervento in sede romana e ministeriale per risolvere un problema “che si protrae da almeno un decennio. Si tratta di somme significative – dice – che incidono pesantemente sul bilancio delle famiglie, in particolare su quelle monoreddito, già gravate dall’inflazione”. Si aggiunge il debito accumulato “per migliaia di ore di straordinario non pagate. La situazione è critica – sottolinea il segretario regionale del Silp – considerando anche che il comparto sicurezza attende da oltre 1.000 giorni il rinnovo del contratto. È facile – conclude Algeri – esprimere sostegno alle forze dell’ordine a parole, ma è nei fatti che questo va dimostrato”.