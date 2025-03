Sifus Confali Enna: “Soddisfazione per riconferma Abate, ma servono interventi urgenti per i Consorzi di Bonifica”

PUBBLICITÀ

Si pubblica di seguito dichiarazione del segretario territoriale di Enna Sifus Confali Maurizio Fidotta.

La scrivente segreteria territoriale di Enna esprime soddisfazione per la riconferma di Ernesto Abate alla guida regionale del comparto Consorzi di Bonifica.

In questo momento più che mai proseguire il lavoro sindacale sulla base di conferme e certezze significa garanzia e affidabilità nel far fronte a tematiche complesse e difficili appartenenti ai Consorzi di Bonifica.

Le difficoltà economiche, logistiche ed operative in cui navigano i Consorzi di Bonifica siciliani sono ben noti a tutti. In primis il percepimento degli stipendi avviene sempre con costante difficoltà e ritardi significativi, vuoi per motivi legati agli accrediti da parte della Regione sia per i debiti di varia natura, sia per i pignoramenti.

A questo aggiungiamo la carenza di personale atta a soddisfare esigenze consortili di varia natura; inoltre la mancanza di fondi e le difficoltà nell’attuare i progetti per il ripristino delle condotte idriche e i servizi da offrire all’utenza.

Di conseguenza il compito sindacale è quello di sensibilizzare una politica, purtroppo sorda a questi problemi, al fine di produrre azioni concrete e mettere in campo strumenti efficienti in modo che si possa garantire lo stipendio con regolarità, assicurare lavoro a tutti i precari, ottimizzare le risorse e costruire il futuro dei Consorzi.

Le cause legali che stanno per evolversi relative alla reiterazione dei contratti a termine e alla ricostruzione della carriera del personale sicuramente prospettano in negativo la funzionalità dei Consorzi se governo e politica regionale rimangono inerti e statici rispetto ai problemi sopra indicati; in quanto esiste la seria possibilità di andare incontro a una paralisi economica di vasta dimensione che metterà a rischio tutto il personale e la funzionalità dei Consorzi di Bonifica siciliani.

Per tali ragioni sono opportuni due principi cardine: modificare la forma giuridica del contributo regionale che viene elargito ai Consorzi che permette di pagare gli emolumenti al personale in modo che tale accredito non potrà essere attaccato da pignoramenti e di conseguenza gli stipendi vengano percepiti con regolarità; investire sul personale con la riqualificazione del personale esistente; stabilizzare il personale precario e programmare nuove assunzioni con ricambio generazionale visto che l’età media del personale esistente è sopra i 50 anni.

Se non si comprendono queste necessità il futuro dei Consorzi di Bonifica è tutt’altro che roseo.