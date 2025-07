Sicurezza urbana: ammessi i progetti di videosorveglianza in sette Comuni ennesi

PUBBLICITÀ

In data odierna si è tenuto presso la Prefettura di Enna il Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, concernente l’esame conclusivo delle richieste di finanziamento degli impianti di videosorveglianza presentati dai Comuni di Agira, Aidone, Barrafranca, Leonforte, Nissoria, Piazza Armerina e Pietraperzia, che fa seguito alla fase istruttoria di esame preliminare dei suddetti progetti.

Nel corso della riunione, il Prefetto, dott.ssa Maria Carolina Ippolito, ha sottolineato l’importanza della partecipazione dei Comuni all’iniziativa ministeriale, che si sono avvalsi anche, nella fase progettuale, della fattiva collaborazione con le Forze di Polizia, evidenziando come l’installazione di sistemi di videosorveglianza urbana, qualora ammessi al finanziamento da parte del Ministero, potrebbe costituire un importante tassello per accrescere la sicurezza delle città della provincia.

In esito alla riunione, il Consesso, all’unanimità, ha attestato la sussistenza dei requisiti di ammissibilità delle richieste, ai sensi del Decreto Interministeriale del 27 dicembre 2024, in relazione all’indice di delittuosità registrato nei Comuni interessati e ha, quindi, approvato, in quanto conformi alle caratteristiche prescritte dalle vigenti direttive impartite dal Ministero dell’Interno, i progetti presentati dai citati Comuni.

L’iter procedimentale proseguirà, a questo punto, con la trasmissione al Ministero dell’Interno, da parte della Prefettura di Enna, delle richieste di finanziamento corredate da una propria relazione, in vista della successiva approvazione della graduatoria, con la quale saranno individuati i progetti vincitori.