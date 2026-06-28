Sicurezza in provincia di Enna: il SILP CGIL chiede un incontro urgente al Prefetto

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Giovedì scorso il Segretario Provinciale del SILP CGIL di Enna, Marco Algeri, ha formalmente inoltrato al Prefetto di Enna, Ignazio Portelli, una richiesta di incontro con carattere di estrema urgenza per affrontare le criticità riguardanti la sicurezza nel territorio provinciale

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L’iniziativa nasce dall’esigenza di rappresentare direttamente al rappresentante del Governo le problematiche che interessano il comparto della sicurezza e le condizioni operative in cui il personale della Polizia di Stato è chiamato quotidianamente a svolgere il proprio servizio a tutela della collettività.

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«È necessario avviare un confronto immediato con la Prefettura – dichiara Marco Algeri – affinché possano essere esaminate le questioni che incidono sui livelli di sicurezza della provincia e sulle condizioni di lavoro delle operatrici e degli operatori di polizia. Sono anni che denunciamo le gravissime carenze di organico. L’ultimo episodio, avvenuto la scorsa notte con l’assalto ad un distributore di carburanti, è la conferma – continua Algeri – delle nostre preoccupazioni e di una situazione che impone la massima attenzione. Di fronte a fenomeni criminali di tale gravità è impensabile depauperare ulteriormente risorse degli uffici di Polizia di questa provincia, occorre, invece, riportare gli organici di Polizia ai numeri previsti”.

“Enna, statisticamente, è stata sempre tra le città più sicure d’Italia, non vorrei perdessimo quella che è una vera e propria ricchezza per i cittadini. Auspico che la richiesta di incontro possa essere accolta in tempi brevissimi” conclude Algeri.