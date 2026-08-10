Sicurezza a Enna, controlli della Polizia tra strade e locali pubblici

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110 persone controllate, 60 veicoli controllati, elevate 11 sanzioni per violazione al Codice della Strada, ritirata una patente di guida e una carta di circolazione, effettuato 1 controllo amministrativo ad un locale di pubblico spettacolo, ed 1 controllo ad esercizio di somministrazione di alimenti e bevande. È stato altresì denunciato un soggetto ex art. 681 c.p.. Questo è il bilancio delle principali attività svolte nel comune di Enna nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio.

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Questi controlli sono mirati all’intensificazione dell’ordinaria attività di prevenzione, anche con l’impiego di risorse aggiuntive degli equipaggi della Polizia di Stato. L’obiettivo dei suddetti servizi, pertanto, è consolidare la presenza delle istituzioni nel territorio, ed in particolare presso i centri abitati e le zone urbane e rurali, garantendo maggiore sicurezza, limitando, altresì, i fenomeni legati alla criminalità diffusa e all’abuso di sostanze alcoliche e/o stupefacenti.

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Si rinnova l’invito alla cittadinanza di collaborare attivamente segnalando tempestivamente situazioni sospette al Numero Unico di Emergenza 112, contribuendo così a rendere più sicuro il territorio.