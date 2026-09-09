SiciliAntica, riconoscimento regionale alla sede di Assoro, Leonforte e Nissoria

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In occasione dell’annuale Assemblea dei Presidenti di SiciliAntica, tenutasi a Termini Imerese il 5 settembre 2026 — anno in cui l’associazione festeggia il suo trentesimo anniversario dalla fondazione (1996-2026) — la sede comprensoriale di Assoro, Leonforte e Nissoria è stata insignita di un importante attestato di merito a livello regionale.

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Il riconoscimento è stato consegnato dal Presidente Regionale di SiciliAntica, Avv. Nunzio Condorelli Caff, affiancato dal Presidente della sede ospitante di Termini Imerese, Stefano Guggino, al Presidente della sezione comprensoriale ennese, Dr. Lorenzo Vicari. L’attestato premia la sede per aver raggiunto il maggior numero di soci a livello regionale nell’anno sociale 2026 e per l’alta qualità delle attività e iniziative culturali realizzate.

Nata a gennaio 2025, la giovane e dinamica compagine conta già oltre 130 iscritti, affermandosi in breve tempo come un solido punto di riferimento per la tutela, la ricerca e la valorizzazione del patrimonio storico dell’area.

Tra i fiori all’occhiello dell’associazione figura la campagna di archeologia partecipata “Scoprire il passato”, incentrata sulle indagini stratigrafiche e sullo studio delle cripte e degli ambienti ipogei presso la chiesa di Santa Caterina di Assoro. Un progetto scientifico condotto dai volontari sotto la direzione degli archeologi e supportato dalla Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Enna e dal Comune di Assoro.

L’attività dell’associazione spazia inoltre dalle visite di studio ai musei e alle istituzioni archivistiche — come la proficua collaborazione avviata con l’Archivio di Stato per la riscoperta delle fonti documentali del territorio — fino a eventi di grande richiamo come la Festa dell’Archeologia in onore di Paolo Orsi.

Forza trainante della sezione è la capacità di fare rete: oltre al costante dialogo con le amministrazioni comunali e con le autorità religiose (custodi di un prezioso patrimonio monumentale), la sede ha intessuto una fitta rete di sinergie e collaborazioni con diverse associazioni e circoli culturali del territorio, lavorando in totale sintonia per la crescita culturale delle terre interne della Sicilia.

L’Associazione SiciliAntica riconferma la propria totale disponibilità a collaborare con le autorità competenti, con lo spirito costruttivo che la contraddistingue, per la salvaguardia e la valorizzazione dell’inestimabile patrimonio culturale e urbano di Leonforte.