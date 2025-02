SiciliAntica: nasce la sede del comprensorio di Assoro-Leonforte-Nissoria

PUBBLICITÀ

Si è svolta ieri sera, presso il Circolo di Compagnia di Leonforte, la presentazione pubblica della nuova sede del Comprensorio di Assoro-Leonforte-Nissoria dell’associazione SiciliAntica. L’evento ha registrato una significativa partecipazione di pubblico e istituzioni, a testimonianza dell’importanza della tutela e valorizzazione del patrimonio culturale del territorio.

Fondata con l’obiettivo di promuovere la conoscenza e la conservazione del patrimonio archeologico e artistico siciliano, l’associazione organizza regolarmente visite guidate, conferenze, laboratori didattici e scavi archeologici aperti al pubblico. Grazie al lavoro dei suoi volontari e alla collaborazione con le istituzioni, SiciliAntica ha contribuito nel tempo alla riscoperta e valorizzazione di numerosi siti di interesse storico.

Alla serata sono intervenuti il Presidente del Circolo di Compagnia Paolo Mineo, il Sindaco di Assoro Antonio Licciardo, il Sindaco di Leonforte Piero Li Volsi, il Sindaco di Nissoria Rosario Colianni, nonché Gaetano Marchiafava, Presidente di SiciliAntica per la Provincia di Enna, Lorenzo Vicari, Presidente del Comprensorio di Assoro-Leonforte-Nissoria, Nunzio Condorelli Caff, Presidente Regionale di SiciliAntica, e la Dott.ssa Maria Teresa Magro, già funzionario archeologico della Soprintendenza BB.CC.IS di Catania.

Ad aprire la serata è stata la proiezione di un suggestivo video, curato da Luigi Buscemi e Pino Testaì, che ha offerto una panoramica delle straordinarie testimonianze archeologiche, monumentali e ambientali del territorio. Le immagini hanno sottolineato la ricchezza storica e paesaggistica della zona, stimolando una riflessione sulla necessità di preservarla e promuoverla.

Tutti gli interventi hanno evidenziato il ruolo fondamentale di SiciliAntica nel supportare la ricerca, la tutela e la divulgazione dei beni culturali, considerati un motore di sviluppo per le aree interne della Sicilia. La sinergia tra istituzioni locali e associazionismo è stata indicata come un elemento chiave per garantire una gestione efficace e sostenibile del patrimonio culturale.

L’inaugurazione della nuova sede rappresenta un passo significativo per il Comprensorio di Assoro-Leonforte-Nissoria, che si propone di intensificare le attività di sensibilizzazione e valorizzazione del territorio, coinvolgendo cittadini, studiosi e appassionati di storia e archeologia.

L’evento si è concluso con un clima di entusiasmo e con la consapevolezza condivisa che la cultura e la storia possono essere strumenti potenti per la crescita e il rilancio del territorio siciliano.

La serata è stata inoltre allietata dalla performance musicale dei fratelli Gianni e Fabrizio Leonde, che hanno reinterpretato magistralmente brani della tradizione siciliana, aggiungendo un tocco suggestivo all’evento.