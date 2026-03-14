SiciliAntica Enna: l’archeologa Giuliana Amata nuova presidente

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Cambio al vertice di SiciliaAntica sede di Enna. Dopo due mandati da presidente l’archeologo Sandro Amata lascia il posto all’archeologa Giuliana Amata, già vicepresidente, pur restando nell’associazione a dare il suo prezioso contributo.

Rinnovato tutto il direttivo, vicepresidente è Michele Iuppa, segretaria e tesoriera Maria Lucia Guarneri, responsabile giovani Filippo Salvaggio.

La neo-presidentessa dichiara: “Il lavoro svolto in questi anni in sinergia, e spesso sottotraccia, ha fatto crescere la passione della nostra associazione che sebbene sia ancora una piccola realtà, ha tanta voglia di crescere nell’interesse dell’archeologia e dell’arte del nostro territorio”.

“Le questioni relative al patrimonio culturale ennese da tutelare – prosegue Giuliana Amata – sono molte e ancora del tutto in divenire, uno tra tutti il problema della chiusura del Museo Alessi, attualmente di nuovo al centro dell’attenzione mediatica, ma anche la tutela di Villa Gerace, solo per citarne alcune”.

Sono molte le iniziative in programma, tra le quali anche una mostra itinerante regionale su Paolo Orsi.

Chi volesse tesserarsi o anche solo richiedere informazioni può contattare l’associazione alla seguente email: enna@siciliantica.it.