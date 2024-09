Siciliacque posticipa intervento: erogazione idrica a Nicosia e Sperlinga sospesa giovedì

PUBBLICITÀ

La Società Siciliacque ha comunicato che l’intervento previsto per oggi, mercoledì 25 settembre, finalizzato ai lavori di collegamenti idraulici del nuovo tratto di acquedotto realizzato in C.da San Basile, in territorio del Comune di Cerami, è stato posticipato a partire dalle ore 07:00 di domani, giovedì 26 settembre.

Per tale ragione AcquaEnna comunica che l’erogazione idrica a Nicosia e Sperlinga sarà sospesa per l’intera giornata del 26/09/2024, per riprendere non appena ultimati gli interventi previsti.