Siciliacque, nuovi interventi di manutenzione sulla rete idrica tra Enna e Caltanissetta

Prosegue il piano di manutenzioni straordinarie di Siciliacque per rendere ancora più efficiente la rete idrica di sovrambito nei Comuni delle province di Caltanissetta ed Enna alimentati dall’acquedotto Ancipa-Blufi.

Nel Nisseno, dopo un intervento di sistemazione in contrada Santa Barbara, programmata per giovedì 23 ottobre, si potrà procedere alla sostituzione di un intero tratto di condotta dell’acquedotto Blufi. La nuova tubazione in acciaio verrà innestata tra la centrale di Cozzo della Guardia e il partitore di contrada Santa Barbara, per sostituire un tratto di acquedotto che attraversa un corso d’acqua.

Sempre giovedì, nell’Ennese, è previsto un altro intervento: a Valguarnera Caropepe, in contrada Gallizzi, verrà collegata all’acquedotto la nuova condotta in acciaio realizzata da Siciliacque in sostituzione di un tratto di diramazione che alimenta il Comune, oggetto in passato di diversi guasti.

I lavori di manutenzione straordinaria sulla rete porteranno nell’immediato sia un recupero di risorse idriche sia un miglioramento generale del sistema di adduzione, grazie a nuove tubazioni che garantiranno maggiore affidabilità.

Per eseguire gli interventi sarà necessario sospendere temporaneamente l’esercizio dell’acquedotto Ancipa a partire dalle 6 di giovedì 23 ottobre. La sospensione del servizio interesserà 6 Comuni della provincia di Enna (Gagliano Castelferrato, Agira, Enna, Piazza Armerina, Valguarnera Caropepe e Aidone) e 3 del Nisseno (Caltanissetta, San Cataldo e Mazzarino), più i Consorzi di Bonifica 4 e 6. Licata, nell’Agrigentino, invece subirà una riduzione della portata idrica. Il ripristino delle normali forniture avverrà progressivamente a partire dalle ore 10 di venerdì 24 ottobre.