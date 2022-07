Sicilia Vera: parte il tour di Cateno De Luca, il 17 luglio ad Enna

Partirà sabato da Palermo il tour di reclutamento di Sicilia Vera. L’obiettivo è illustrare la strategia che il movimento fondato da Cateno De Luca intende mettere in atto per dare vita ad un nuovo corso della politica siciliana.

“Siamo pronti – afferma il leader di Sicilia Vera e candidato alla presidenza della Regione Siciliana De Luca – ad incontrare uomini e donne disposte a sostenere il nostro progetto politico. Per noi è un ritorno nelle province. Già nei mesi scorsi con la nostra lanterna abbiamo avviato un percorso sul territorio alla ricerca dei nostri candidati. Li abbiamo trovati. Oggi abbiamo già le prime due liste principali ‘De Luca sindaco di Sicilia-Sud Chiama Nord Giarrusso’ e ‘Sicilia Vera-Rinascimento Sgarbi’. Adesso – spiega De Luca – intendiamo portare avanti il modello Messina e coinvolgere uomini e donne che vogliano testimoniare il loro amore per la Sicilia mettendo a disposizione del progetto Sicilia Vera la propria candidatura. Lanciamo la sfida di individuare una sentinella in ogni comune. Sicilia Vera mira ad una strategia che ci consenta di essere presente in tutti i comuni dell’Isola. Questa – conclude De Luca – per chi come noi ha scelto di non scendere a compromessi è una battaglia che possiamo vincere solo unendo le forze”.

Ad Enna Cateno De Luca sarà presente domenica 17 luglio alle ore 10 presso “Bistrò siciliano con giardino paradiso” in Via Roma.