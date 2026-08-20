Sicilia, tra il 25 e il 29 agosto in arrivo una nuova ondata di calore

Gli ultimi aggiornamenti confermano l’arrivo di una intensa ondata di calore che interesserà la Sicilia nella parte finale del mese. L’ingresso di una massa d’aria molto calda, con valori prossimi a +28°C a 500 hPa, favorirà un marcato aumento delle temperature al suolo.
Tra il 25 e il 29 agosto si prevedono valori massimi attorno ai 40°C, con punte localmente superiori, soprattutto nelle zone interne dell’Isola dove l’effetto di compressione adiabatica risulterà più evidente.
A partire dal 30 agosto è attesa una graduale diminuzione delle temperature, con il possibile ritorno su valori più contenuti grazie a un indebolimento del promontorio anticiclonico.
David Cartarrasa
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