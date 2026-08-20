Sicilia, tra il 25 e il 29 agosto in arrivo una nuova ondata di calore

7 ore ago
sole caldo
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Gli ultimi aggiornamenti confermano l’arrivo di una intensa ondata di calore che interesserà la Sicilia nella parte finale del mese. L’ingresso di una massa d’aria molto calda, con valori prossimi a +28°C a 500 hPa, favorirà un marcato aumento delle temperature al suolo.

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Tra il 25 e il 29 agosto si prevedono valori massimi attorno ai 40°C, con punte localmente superiori, soprattutto nelle zone interne dell’Isola dove l’effetto di compressione adiabatica risulterà più evidente.

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A partire dal 30 agosto è attesa una graduale diminuzione delle temperature, con il possibile ritorno su valori più contenuti grazie a un indebolimento del promontorio anticiclonico.

David Cartarrasa

Per approfondimenti sulle condizioni meteo nel territorio è possibile consultare i canali del Centro Meteorologico Piazza Armerina:

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