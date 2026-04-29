Sicilia, tempo instabile dal 30 aprile: possibili rovesci e temperature in calo

A partire da domani, 30 aprile, non si esclude la possibilità di piogge sparse e locali temporali sulla nostra isola, in un contesto di variabilità atmosferica.
Nella giornata di 1° maggio, l’arrivo di infiltrazioni di aria più fredda di origine russa influenzerà il quadro meteorologico, determinando un calo termico sensibile. Le temperature notturne si porteranno su valori decisamente freschi, mentre nelle ore centrali del giorno si potranno registrare valori localmente inferiori ai 20°C.
Il contesto sarà improntato a instabilità, con possibili rovesci e condizioni atmosferiche irregolari.
David Cartarrasa
Per approfondimenti sulle condizioni meteo nel territorio è possibile consultare i canali del Centro Meteorologico Piazza Armerina: