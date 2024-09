Sicilia Outlet Village: oltre lo shopping, insieme per donare colore alla speranza

PUBBLICITÀ

Quando cambiano le collezioni, Sicilia Outlet Village calamita l’attenzione del pubblico sui nuovi outfit proposti dai brand: grande successo di pubblico domenica scorsa con un flusso di visitatori interessato alle nuove collezioni autunno-inverno che hanno rivoluzionato le vetrine dei 170 negozi del Village. Un fitto programma di show ha animato una giornata all’insegna dello shopping e del divertimento.

La festa a Sicilia Outlet Village continuerà domenica tra esibizioni circensi, numeri acrobatici, coreografie di performers dai costumi specchiati, corner creativi e di giocoleria, trampolieri e spettacolari evoluzioni di danza aerea.

Inoltre, ci saranno l’artista Gianluca di Aracne che customizzerà i capi con etichette in cuoio e charm incisi per una personalizzazione che renderà unico ogni acquisto e la Style Coach Elisa Marchiori, che offrirà una consulenza di armocromia per svelare ad ogni persona i colori da utilizzare per valorizzare un look unico e autentico.

Tra pennelli, colori e solidarietà, la Fondazione Lele Thun accoglierà piccoli e adulti nel negozio per celebrare settembre, mese dell’oncologia pediatrica, con una iniziativa sociale: i visitatori potranno cimentarsi nella decorazione della ceramica e con il loro contributo supporteranno l’iniziativa «Decora con un Amico» e i laboratori di ceramico-terapia organizzati negli ospedali e in modalità digitale. I kit della Fondazione Lele Thun potranno essere decorati in loco o a casa.

Gli iscritti al Vip Club di Sicilia Outlet Village potranno inoltre fare shopping approfittando degli Happy Days con ulteriori sconti sui prezzi outlet delle nuove collezioni nei negozi aderenti e su articoli selezionati. I negozi resteranno aperti dalle 10 alle ore 20.