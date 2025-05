Sicilia Outlet Village e l’Infiorata di Noto: un connubio di bellezza

PUBBLICITÀ

Mentre le strade di Noto saranno trasformate in opere d’arte con estesi tappeti di fiori colorati, a Sicilia Outlet Village le vetrine profumano di collezioni primaverili.

Tra il Village e l’Infiorata di Noto c’è un legame che unisce due realtà con alta vocazione turistica in un periodo in cui la Sicilia diventa meta di migliaia di persone da tutta Europa.

Sono tantissimi i turisti che scelgono queste due tappe soprattutto durante il periodo primaverile e estivo: Noto, città del Barocco e dell’Infiorata, e Sicilia Outlet Village con i suoi 170 negozi di brand nazionali e internazionali per trascorrere giornate all’insegna della bellezza, dell’arte e dello shopping.

L’Infiorata di Noto si svolge dal 16 al 20 maggio 2025, l’evento con seguito internazionale è sorprendente, celebra l’arte con un racconto fiorito che – edizione dopo edizione – si rinnova con nuovi messaggi volti a sensibilizzare la collettività. Il tema dell’edizione 2025 è “La Pace si fa Arte: l’Infiorata che Unisce, la speranza oltre le frontiere”, saranno realizzati 16 bozzetti.

Sicilia Outlet Village al fianco di questa 46esima edizione dell’Infiorata di Noto sceglie di valorizzare l’arte contemporanea e l’innovazione in una location esclusiva, stabilisce sinergia con una delle città più preziose e identitarie dell’Isola patrimonio Unesco, partecipando attivamente all’evoluzione di un evento che nel tempo cresce, proprio come il Village, per accogliere la collettività siciliana e tutti i turisti che approdano nel cuore del Mediterraneo.