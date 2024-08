Sicilia Outlet Village: cambio stagione tra show, nuove collezioni e gli Happy Days

PUBBLICITÀ

Nuovi stili e influenze, per un mix di eleganza, audacia e richiami vintage. Le nuove collezioni Autunno-Inverno bussano alle porte dell’estate e già invitano ad osare nuovi outfit, lasciandosi alle spalle la calda stagione: è già tempo di nuovi arrivi.

In vetrina, a Sicilia Outlet Village, arrivano le collezioni Autunno/Inverno ed i 170 negozi del Village mettono in evidenza le tendenze moda dei prossimi mesi con i consigli per trasformare il proprio look.

Fino al 12 settembre sarà possibile iscriversi al Vip Club di Sicilia Outlet Village e approfittare degli imperdibili Happy Days: non c’è tempo da perdere. Infatti, per i soli Vip Members grazie agli Happy Days – in programma da sabato 14 a domenica 22 settembre – sarà possibile fare shopping con ulteriori sconti fino al 30% sui prezzi outlet delle nuove collezioni nei negozi aderenti e su articoli selezionati.

Domenica 15 e domenica 22 settembre, inoltre, continua la festa a Sicilia Outlet Village. Durante le due giornate i visitatori saranno stupiti dall’intrattenimento con molteplici show che si alterneranno in diverse aree: le esibizioni saranno itineranti e coinvolgeranno tutti in pieno stile circense con numeri acrobatici, giocoleria, trampolieri e spettacolari evoluzioni di danza aerea. Il pubblico sarà immerso in un’elegante atmosfera di speciali giochi di luce e in scenografiche coreografie di performers dai costumi specchiati che accompagneranno lo shopping. Ci saranno anche corner creativi con artisti che realizzeranno caricature, ritratti istantanei e altre sorprese.

Divertimento e moda tra le vetrine di Sicilia Outlet Village, da non perdere con le proposte delle nuove collezioni Autunno-Inverno: tra le nuance autunnali, da quelle più calde – con il burgundy in primo piano (una scurissima tonalità di rosso) – all’intramontabile tartan, la pelle e il vinile per un ritorno al passato, fiocchi candy a contrasto su tinte dark, gonne midi con borse al polso. Frange, piume e altre texture materiche introdurranno dinamismo e tridimensionalità agli outfit più estrosi; l’estetica bohémien continuerà a influenzare la moda, mentre le stampe geometriche e gli anni ‘80, insieme a motivi animalier, saranno protagonisti indiscussi, offrendo look moderni e grintosi.

Dal 2 settembre a Sicilia Outlet Village i negozi resteranno aperti dalle 10 alle ore 20.