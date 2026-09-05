“Sicilia: l’alternativa riformista e socialista c’è”, il 20 settembre incontro ad Agira

Si terrà sabato 20 settembre, dalle ore 9:30, presso la Sala Agorà di Via Vittorio Emanuele 336 ad Agira, l’incontro pubblico “Sicilia: l’alternativa riformista e socialista c’è! Idee, lavoro e diritti per il futuro della nostra terra”, promosso dai Liberalsocialisti per l’Italia.
L’iniziativa, primo convegno regionale, sarà presieduta e introdotta da Santo Trovato, Segretario della federazione di Enna.
Sono previsti gli interventi di: Dott.ssa Maria Lucia Sanguedolce, Prof. Francesco Paolo Patrinicola, Avv. Francesco Vasta, Dott. Giuseppe Lissandrello, Preside Franco Raffo, Avv.ssa Erika Vasta, Nunzio Meli e Demetrio Sgroi.
All’incontro parteciperanno inoltre il Prof. Avv. On. Maurizio Ballistreri, Presidente dei Liberalsocialisti per l’Italia, e Antonio Distefano, Segretario dei Liberalsocialisti per l’Italia.
L’appuntamento si propone di aprire un confronto sul ruolo di un’alternativa riformista e socialista in Sicilia, con un focus su idee, lavoro e diritti per il futuro del territorio.