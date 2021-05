Sicilia in zona gialla: riaprono parchi archeologici e musei

Un altro passo verso la normalità. Da oggi, con il ritorno della Sicilia in zona gialla, riapriranno i parchi archeologici e i musei isolani. L’accesso, previa prenotazione per ragioni di contingentamento, sarà consentito nelle ore e nei giorni indicati sull’apposito sito http://laculturariparte.youline.cloud

Ad Enna riapre dunque al pubblico il museo archeologico di Palazzo Varisano (detto nel form di prenotazione “museo interdisciplinare di Enna”, NdR), mentre in provincia i siti visitabili sono la Villa Romana del Casale di Piazza Armerina, l’area archeologica di Morgantina e il museo archeologico di Aidone, e ancora il museo archeologico di Centuripe.

“Abbiamo lavorato tanto per restituire ai visitatori luoghi della cultura rinnovati e servizi migliorati. Stiamo ancora lavorando – dichiara l’assessore dei Beni culturali e dell’Identità Siciliana, Alberto Samonà – per rendere i siti della Sicilia ancora più attrattivi. È un processo sul quale – prosegue l’Assessore – il governo regionale sta impegnando risorse e mezzi, a conclusione del quale la complessiva situazione dei luoghi della cultura potrà migliorare in modo evidente”.

La Regione Siciliana, di fatto, punta molto sul turismo culturale per il rilancio dell’economia e del turismo isolano e per l’immagine stessa della Sicilia. Sarà una vera “rivoluzione – continua Samonà – che porterà i nostri siti ad essere moderni e competitivi”.

Le buone intenzioni ci sono tutte. Staremo a vedere.

Giuliana Maria Amata