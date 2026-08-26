Sicilia, giovedì caldo torrido: temperature oltre i 40 gradi nelle zone interne

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La giornata di giovedì 27 agosto sarà caratterizzata da cieli lattiginosi, determinati dalla presenza di pulviscolo sahariano in quota, responsabile di una generale riduzione della visibilità e di un’atmosfera opaca. Sulle zone interne della Sicilia persisterà un caldo torrido, con valori massimi compresi tra 40°C e 44°C.

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Lungo le fasce costiere, le temperature risulteranno più contenute, ma il clima sarà comunque afoso, complice l’elevato dew point che accentuerà la sensazione di disagio fisico.

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Il dew point (punto di rugiada) è la temperatura alla quale l’aria diventa satura di vapore acqueo e il vapore inizia a condensare formando rugiada, nebbia o condensa. È una misura assoluta dell’umidità: più è alto, più l’aria contiene vapore acqueo e più il clima risulta afoso.

David Cartarrasa

Per approfondimenti sulle condizioni meteo nel territorio è possibile consultare i canali del Centro Meteorologico Piazza Armerina: