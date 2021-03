Sicilia, Giarrizzo (M5S): “Necessario nominare nuovo commissario per gestione emergenza Covid”

“La gravità di quanto emerso dalle indagini della procura di Trapani sulla trasmissione di dati falsati sulla pandemia richiede azioni politiche urgenti, il tutto non può esaurirsi con le dimissioni dell’assessore regionale alla Salute, Razza, e con l’assunzione ad interim dell’incarico da parte del presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci. Come avevo annunciato ieri, lo stesso Musumeci, già commissario regionale dell’emergenza Covid in Sicilia, dovrebbe valutare di fare un passo indietro da questo delicato ruolo. In tale direzione va, adesso, l’interpellanza che abbiamo depositato con i colleghi parlamentari del Movimento 5 Stelle alla Camera e rivolta al Ministero della Salute, a prima firma della deputata Marialucia Lorefice, presidente della commissione Affari Sociali e Sanità. Nel dettaglio, si chiede al Governo nazionale di procedere alla revoca della nomina del Presidente Musumeci quale commissario delegato per l’attuazione degli interventi finalizzati alla realizzazione delle opere previste nel piano regionale e di ogni altra delega o nomina conferita relativamente all’emergenza Covid-19, con conseguente riacquisizione dei poteri connessi a tali deleghe direttamente in capo al commissario straordinario per l’emergenza Covid-19”. Così il vicepresidente della commissione Attività produttive alla Camera, il deputato M5S Andrea Giarrizzo.

“Attraverso lo stesso atto parlamentare – conclude Giarrizzo – si richiede anche l’intervento del Ministero mediante l’implementazione delle misure di vigilanza sul flusso dei dati epidemiologici che vengono trasmessi all’Istituto Superiore di Sanità al fine di evitare che simili situazioni si ripetano anche in altre regioni”.