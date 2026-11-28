Sicilia Connect, l’impresa ennese LéLab Pietre&Marmi tra le nove realtà protagoniste del progetto

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Si è svolto giovedì, presso il Cre.Zi.Plus dei Cantieri Culturali alla Zisa di Palermo, il Sicilia Connect Showcase – Crescere sostenibili in Sicilia, evento conclusivo del progetto «Sicilia Connect: Ecosistema Digitale per un’Isola Sostenibile», curato da Southside e cofinanziato dall’Assessorato regionale alle Attività produttive nell’ambito dell’iniziativa «Sicilia che piace 2026».

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Il progetto ha coinvolto nove realtà imprenditoriali, una per ciascuna provincia siciliana, selezionate per la capacità di coniugare innovazione, identità territoriale e sostenibilità ambientale, economica e sociale.

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A rappresentare il territorio ennese è stata LéLab Pietre&Marmi di Marco Giummulé, realtà imprenditoriale che da oltre quarant’anni opera nel settore della lavorazione del marmo, del granito e delle pietre naturali.

Nel corso della tavola rotonda palermitana, moderata dalla giornalista Patrizia Penna, Giummulé ha raccontato il percorso di un’impresa familiare che ha saputo rinnovarsi nel tempo, integrando il patrimonio di conoscenze e competenze artigianali con le opportunità offerte dalle nuove tecnologie.

Un processo di crescita che ha consentito all’azienda di ampliare progressivamente i propri orizzonti commerciali, acquisendo commesse non soltanto in Sicilia e nel resto d’Italia, ma anche sui mercati internazionali.

All’incontro ha preso parte anche il direttore generale del Dipartimento regionale delle Attività produttive, Dario Cartabellotta, che ha sottolineato come l’iniziativa «Sicilia che piace» contribuisca a dare visibilità alle eccellenze imprenditoriali dell’Isola, capaci di innovare, generare valore e creare nuove opportunità occupazionali.

L’esperienza dell’azienda di Marco Giummulé testimonia come anche nel cuore della Sicilia sia possibile costruire percorsi imprenditoriali competitivi, senza rinunciare alle proprie radici e alla cultura del lavoro artigianale.