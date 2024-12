Siccità, Marino (Pd): “Governo ignora crisi idrica in Sicilia, bocciato ordine del giorno”

PUBBLICITÀ

“Ho presentato alla Camera un ordine del giorno per affrontare la gravissima crisi idrica che sta mettendo in ginocchio la Sicilia, in particolare le province di Enna e Caltanissetta. Purtroppo, la maggioranza ha scelto di bocciare questa proposta, ignorando il grido di aiuto di oltre 1 milione di siciliani che vivono senza acqua sufficiente”. A comunicarlo la deputata ennese del Partito Democratico Stefania Marino.

“La situazione è drammatica – prosegue la parlamentare -. Perdite del 51,6% nella rete idrica secondo l’ISTAT; invasi quasi vuoti, dissalatori insufficienti e piani di emergenza inadeguati; settori agricolo, zootecnico e turistico devastati; proteste dei sindaci, ormai esasperati. Ho chiesto al Governo di ammodernare la rete idrica per fermare gli sprechi; costruire nuovi invasi e dissalatori per garantire acqua; ristorare le attività economiche colpite dalla crisi; istituire un tavolo tecnico per interventi immediati e concreti”.

“Non possiamo più permettere che l’immobilismo prevalga sull’emergenza. La crisi idrica è una sfida per il futuro della nostra terra e per la dignità dei suoi abitanti. Mi batterò ancora per ottenere risposte concrete e interventi urgenti. La Sicilia – conclude- non può più aspettare”.