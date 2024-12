Siccità, Faraone (Iv): “Situazione fuori controllo, Schifani ha gravissime responsabilità”

PUBBLICITÀ

“Quando, in accappatoio, andammo davanti al palazzo del presidente della Regione Schifani per porre il problema della siccità e dei disagi sofferti dai cittadini e imprese dopo l’avvio delle turnazioni, ci presero per matti e ci dettero delle cassandre”. Lo dice Davide Faraone, capogruppo di Italia Viva alla Camera.

“Oggi che, per l’incapacità della Regione di gestire gli invasi e realizzare per tempo le infrastrutture, la crisi idrica è entrata in una fase drammatica, al punto da dividere i cittadini, tutti si accorgono che la situazione è fuori controllo. Una gravità che è destinata ad aumentare perché tra qualche settimana Palermo sarà nelle condizioni di Caltanissetta ed Enna. Per gli errori e l’inerzia che ha condannato un’intera regione a sprofondare in una crisi annunciata ed evitabilissima, Schifani dovrebbe trarne le conclusioni”, conclude.