Si rafforza la collaborazione tra l’Università Kore di Enna e l’Ospedale Cannizzaro

Un momento volto a rafforzare la collaborazione scientifica e accademica con l’Università “Kore” di Enna si è svolto nei giorni scorsi nell’Azienda Ospedaliera Cannizzaro, alla presenza dei direttori delle unità operative complesse, dei responsabili delle unità semplici, dei docenti e ricercatori dell’ateneo ennese, del personale che a vario titolo ha lavorato alla convenzione tra i due Enti.

L’incontro, promosso dalla Direzione aziendale, fa seguito all’elezione del prof. Paolo Scollo, Direttore del Dipartimento Materno-Infantile del Cannizzaro, a Rettore della Kore, del cui corpo docente è entrato a far parte tra i primi come Professore Ordinario di Ginecologia e Ostetricia.

«La collaborazione con la Kore è stata suggellata anni fa con la convenzione che da subito ha prodotto i suoi frutti: oggi questa Azienda Ospedaliera conta diversi professionisti che prestano insegnamento nell’Università di Enna e reciprocamente beneficia dell’apporto scientifico e culturale del mondo accademico», ha detto il Direttore Generale dott. Salvatore Giuffrida, che si è poi congratulato con Scollo per l’elezione a Rettore frutto di impegno, dedizione e sacrificio.

Dopo gli interventi del Direttore Sanitario, dott.ssa Diana Cinà, e del Direttore Amministrativo, dott.ssa Monica Castro, è stato il dott. Dino Fiorenza, responsabile della Traumatologia d’urgenza, a ricordare i traguardi scientifici raggiunti dal prof. Scollo e culminati, nell’agosto 2022, nella nascita all’Ospedale Cannizzaro della prima bambina venuta alla luce in Italia, e tra le prime al mondo, da trapianto di utero, nell’ambito del Protocollo sperimentale nazionale.

E proprio dall’Ospedale Cannizzaro, dove presta servizio da oltre 40 anni come ha lui stesso ricordato, il prof. Scollo ha mosso il suo intervento, ricordando che la Struttura di cui è responsabile, tra le prime in Italia nell’oncologia ginecologica secondo i dati Agenas, è sede della Scuola di specializzazione in Ginecologia e Ostetricia della Kore, presentando requisiti largamente congrui rispetto ai parametri richiesti.

«La Kore compie 20 anni, è una Università giovanissima specie a confronto con gli atenei storici – ha spiegato Scollo – ma ha caratteristiche distintive che le offrono vantaggi di agilità e rapidità. La Facoltà Medicina a sua volta è attiva da 5 anni, ma in questo lasso ridotto di tempo abbiamo creato un gruppo importante e abbiamo compiuto grandi passi in avanti. Altri ne compiremo e contiamo di rafforzare la collaborazione con l’Ospedale Cannizzaro – ha concluso il Rettore – anche attivando qui altre scuole di specializzazione tra quelle che andremo ad aprire”.