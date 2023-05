La politica locale accende i riflettori sulla sanità ennese e chiede risposte al management dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna per dare delle risposte ai cittadini.

Se nelle scorse settimane il tema, che resta caldissimo, è stato quello dell’istituzione del policlinico a Enna oppure a Caltanissetta, nella seduta comunale di domani all’ordine del giorno un’interrogazione sulla realizzazione, presso l’Umberto I di Enna, dell’emodinamica con primo firmatario il consigliere Dario Cardaci di Nuova Cittadinanza e i consiglieri del Partito Democratico Salvatore Cappa, Mirko Andolina, Tiziana Arena e Marco Greco.

Oramai infatti l’emodinamica sembra un’entità astratta, una figura quasi mitologica. Tutti ne parlano ma forse a nessuno interessa davvero realizzarla.

La Regione dava l’ok nel 2018 e nel 2021 stanziava i fondi ma il tempo passa e le valutazioni – anche economiche – cambiano. A dicembre del 2022 il Dg – oggi commissario straordinario – Francesco Iudica ci assicurava che a gennaio 2023 sarebbero stati liberati i locali per dare via ai lavori. Oggi sappiamo che non bastano i locali ma delle somme in aggiunta per sopperire ai ritardi. Proviamo adesso a fare il punto della situazione con il primario di Cardiologia, Lello Vasco.

Dottore Vasco, si fa o non si fa l’emodinamica a Enna?

“Molti me lo chiedono – commenta subito il primario – e in questa domanda, personalmente, avverto tutta la preoccupazione che – anche i non addetti ai lavori – hanno in merito al varo di un così importante servizio che salva la vita alla gente. La sua realizzazione, perché io sono certo avverrà – continua – è il frutto di anni di impegno e di lavoro da parte della Cardiologia di Enna tutta, supportata dalla comunità ennese che ha creduto nelle capacità di un reparto sempre in crescita, in termini di servizi con tanti ambulatori e di qualità, cercando di offrire sempre soluzioni tecnologiche e all’avanguardia ai suoi pazienti seguiti anche a distanza”.

La Regione – a fine luglio 2021 – ha stanziato circa 2,5 milioni di euro (risorse del PO FSR Sicilia) e stato fatto il bando ma i lavori non sono mai partiti, perché?

“Il diritto alla sua costituzione veniva sancito nel 2018 quando il commissario straordinario dell’Asp era Antonino Salina, a seguito di una certosina relazione da me redatta per essere sottoposta all’esame della commissione regionale alla sanità”.

E dal 2018 al 2023 cos’è successo?

“Poi abbiamo assistito a ritardi che hanno allungato i tempi della realizzazione di un progetto che avrebbe cambiato il volto della Cardiologia ma soprattutto della sanità ennese. Ma io – chiosa Lello Vasco – continuo ad essere fiducioso! L’emodinamica è un obiettivo dell’intera comunità e sarà perseguito con determinazione a prescindere dalle difficoltà legate ad una burocrazia lenta forse non adeguatamente stimolata”.

Domani nella seduta di consiglio comunale, tra gli ordini del giorno, sarà presentata un’interrogazione sulla realizzazione dell’emodinamica…

“Infatti per la sua realizzazione non bisogna sottovalutare la pressione di un’opinione pubblica ormai decisa a rivendicare un sacrosanto diritto, l’interrogazione di domani ne è prova. La politica questo fa o dovrebbe fare: rappresentare le necessità della comunità, del popolo elettore. La storia dunque si ripete: così come vent’anni fa Enna era l’unica provincia priva della Utic oggi siamo gli unici a non avere l’emodinamica e non si capisce ancora il perché. Sono certo – conclude Vasco – che anche le istituzioni locali si impegneranno a perseguire un sogno ormai alla portata”.

Massimo Castagna e Angela Montalto