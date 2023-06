Enna: assemblea regionale delle confraternite di Sicilia

Sabato scorso, presso l’Urban Center di Enna, si è svolta l’assemblea regionale 2023 delle Confraternite Confederate di Sicilia.

In una sala gremita, alla presenza di svariate delegazioni delle diocesi siciliane, si sono svolti gli interventi del Vescovo di Caltagirone Mons. Calogero Peri, dell’Assistente Ecclesiastico della Confederazione Mons. Michele Pennisi, del Delegato Regionale don Giuseppe Salamone, del Sindaco di Grammichele prof. Pippo Greco, del Delegato per le Confraternite di Caltagirone Don Emanuele Alessi, della Vice Presidente Sud Italia Rosalia Coniglio, del Segretario Generale Valentino Mirto, del Tesoriere Piero D’Addelfio, del Coordinatore Regionale William Tornabene, dei Vice coordinatori Scacciante, Caceci, Salerno e Vona per la Confederazione delle Confraternite delle Diocesi d’Italia.

E’ stato presentato il percorso e le tappe del programma che porterà al “Terzo Cammino Regionale delle Confraternite di Sicilia” che si terrà a Grammichele il 7 e 8 ottobre.