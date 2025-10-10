Si chiude con successo la seconda edizione di “Enna per lo sport”

PUBBLICITÀ

Si è conclusa ieri con una grande festa al campo di atletica leggera Tino Pregadio la tre giorni di “Enna per lo sport”, una manifestazione giunta già alla seconda edizione promossa dal comune di Enna con la partecipazione di tutte le società sportive ennesi.

“Ho creduto molto in questo evento – commenta l’assessore allo sport Rosalinda Campanile – c’è stato un grosso sforzo organizzativo e per questo ringrazio gli instancabili uffici del comune. L’amministrazione guidata da Dipietro in questi anni ha puntato molto sullo sport e sull’impiantistica sportiva e questi giorni ne sono stati la prova. Abbiamo il dovere di sostenere una delle parti più belle di questa città”.

Un successo anche le mattine in piazza Umberto I dedicate alle scuole, dove i bambini hanno potuto provare varie discipline scoprendo anche quegli sport definiti minori che tanto hanno da dare in termini di valori.

“Voglio ringraziare il Panathlon di Enna e il suo Presidente, Marco Alvano, per il contributo economico e per la vicinanza sempre attenta in questi giorni – continua Campanile – gli istituti comprensivi De Amicis, Santa Chiara e Neglia, l’ufficio scolastico provinciale. Ma sopratutto il più grande ringraziamento va alle società sportive che si sono spese in modo encomiabile. In questi anni ho scoperto un mondo vivo e appassionato che ha tutta la mia ammirazione”.

Dopo l’inaugurazione del Palapisciotto e della piscina coperta, ieri il gran finale con la “maratona per la vita” dedicata alla campagna di prevenzione curata dall’Asp di Enna all’interno di questi eventi e le partite amichevoli di Rugby e Basket. Un finale da ricordare con l’esibizione delle ginnaste della società sportiva Libertas Consolini.

Un momento da evidenziare anche quello dedicato a “La Contea” che della diversità riesce a fare integrazione arricchendo la comunità tutta.

“L’attenzione che il mondo sportivo ha avuto nei confronti di Enna è stato straordinario: in questi giorni di evento si è avuta la presenza di campioni nazionali, delegati Coni, presidenti regionali della FITP e della FIN. – dichiara il sindaco Dipietro – Significa molto e ci aspettiamo che Enna cresca in questo senso, diciamo che abbiamo raggiunto l’obiettivo che la mia amministrazione si era prefisso: fare dello sport – attraverso una adeguata e rinnovata impiantistica – un elemento di traino della nostra città. Per ultimo, ma non per importanza, un ringraziamento all’asp di Enna: lo sport è salute e la prevenzione è molto importante. Spero che sia un piccolo seme da poter far crescere, la collaborazione con gli operatori sanitari è molto importante”.