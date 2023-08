Si celebra l’80° anniversario della “Battaglia di Troina”

PUBBLICITÀ

Si svolgeranno sabato e domenica prossimi, nel cuore del centro storico di via e piazza Conte Ruggero, le celebrazioni di commemorazione della “Battaglia di Troina”, uno dei più cruenti scontri bellici del secondo conflitto mondiale avvenuti in Sicilia nel luglio del 1943, dopo lo sbarco degli Alleati, nel corso dell’operazione Husky.

Dall’1 al 6 agosto la città divenne campo di un duro conflitto tra i soldati alleati, che avanzavano verso Messina per liberare l’Isola, e un nucleo di resistenza di soldati italiani e tedeschi arroccati in paese, al termine del quale gran parte del centro abitato venne bombardato e distrutto e numerosi civili persero la vita. In memoria di quei giorni, immortalati dal grande fotoreporter Robert Capa, cui nel 2021 il Comune ha dedicato l’omonimo Museo della fotografia, la popolazione troinese, nel 2007, è stata insignita della medaglia d’oro al merito civile quale “Avamposto di notevole importanza strategica sulla ‘linea dell’Etna’, occupato dalle forze dell’Asse al fine di arrestare l’avanzata delle truppe anglo-americane verso il continente, si trovò al centro di violenti combattimenti, subendo devastanti bombardamenti alleati che provocarono centinaia di vittime civili e la totale distruzione dell’abitato”.

“In occasione dell’80° anniversario della ‘Battaglia di Troina’ – spiega il sindaco Alfio Giachino – insieme all’assessore alla cultura Fabio Venezia e all’assessore agli eventi Salvuccio Siciliano abbiamo voluto organizzare due giornate all’insegna del ricordo e dell’approfondimento scientifico e storiografico. Sabato 5 agosto avremo l’onore di ospitare come relatori del convegno la professoressa Manoela Patti e il professor Rosario Mangiameli che, in maniera approfondita e scrupolosa, hanno studiato quel particolare frangente storico durante la seconda guerra mondiale. Domenica 6 agosto invece sarà dedicata alla commemorazione delle vittime e, successivamente alla visione del documentario sulla battaglia che si terrà al cortile degli Angeli, vi sarà l’opportunità di visitare le bellezze del nostro centro storico con musei e chiese aperte fino alle 24”.

A aprire il convegno sulla “Battaglia di Troina” e l’operazione Husky, moderato dal giornalista Pino Scorciapino, che si terrà sabato alle ore 18 alla Torre Capitania, il saluto istituzione del primo cittadino e l’introduzione dell’assessore Siciliano, cui seguiranno gli interventi dei due storici delle università di Palermo e Catania.

Domenica 6, alle ore 18.00 in piazza Conte Ruggero, la solenne celebrazione eucaristica in memoria delle vittime cadute durante la battaglia e, alle ore 20.30, nel cortile degli Angeli, la proiezione del documentario la “Battaglia di Troina”.

Al termine, infine, visita guidata con l’assessore alla cultura Fabio Venezia al centro storico e ai musei e alle chiese della città, che saranno eccezionalmente aperti, con ingresso gratuito, dalle ore 20 alle ore 24.