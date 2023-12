Settore calcio della Mattroina Handball ospite del Catania al Massimino

PUBBLICITÀ

Una bella giornata di sport, divertimento e socialità quella vissuta settimana scorsa dai tesserati del settore calcio della Mattroina Handball, insieme ai ragazzi delle formazioni under 15 e under 17 del Città di Troina.

Ben 85 tesserati, accompagnati da tutto lo staff, dai responsabili dell’attività calcistica Giuseppe Amata e Salvatore Compagnone e da un folto numero di genitori, hanno avuto l’opportunità di andare a guardare, direttamente al “Massimino”, la sfida di Coppa Italia Serie C tra il Catania e il Crotone, poi terminata con la vittoria del club etneo ai calci di rigore.

Ad invitare i tesserati rossoblù è stato direttamente il Catania FC, con cui la Mattroina Handball ha intrapreso, giusto qualche mese fa, un progetto tecnico territoriale, anche con la collaborazione della locale squadra di calcio del Città di Troina.

L’invito da parte del club etneo ha reso il momento ancora più speciale, offrendo ai giovani atleti l’opportunità di immergersi nell’atmosfera del calcio professionistico. I ragazzi hanno potuto vivere da vicino l’emozione del campo, osservando le abilità dei giocatori e l’intensità della competizione.

Tutto ciò è servito anche, e soprattutto, a rafforzare il legame presente all’interno di questa piccola-grande famiglia rossoblù. Così come conferma il tecnico del gruppo “esordienti” e della formazione under 15 del Città di Troina, Andrea Allegra: “Da ormai cinque anni faccio parte di questa bellissima famiglia ed ogni anno è un crescendo di emozioni. Insieme a questa società sono cresciuto tanto ed avere l’opportunità di far crescere i piccoli atleti è per me un onore. Per il secondo anno consecutivo alleno, insieme a Domenico Signore, il gruppo ‘esordienti’, un gruppo fantastico e numeroso. Scorso mercoledì – continua mister Allegra – siamo stati invitati dal Catania FC a vedere la loro partita di Coppa Italia contro il Crotone. Vedere la felicità negli occhi dei ragazzi, all’entrata dello stadio e ad ogni gol, è qualcosa che non si può descrivere”.

A confermare ciò è anche un altro tecnico rossoblù, allenatore del gruppo “primi calci” e della formazione under 17 del Città di Troina, Giulio Elia: “Ho iniziato questo percorso cinque anni fa, è stata una delle opportunità più belle che mi sia mai capitata. Sono cresciuto molto sotto l’aspetto professionale ed umano e poter vivere e condividere questi momenti di crescita insieme ai piccoli atleti che mi hanno affidato è un piacere. Da due anni – prosegue mister Elia, parlando della sua esperienza – mi occupo della categoria ‘primi calci’, una categoria in cui molto è incentrato nel gioco e nel divertimento. Questo è un ambiente in cui si vivono molte emozioni, per me è molto stimolante percepire la loro curiosità ed allegria ed è bellissimo vedere attraverso i loro occhi la gioia e la felicità per un semplice gol fatto o per un gioco vinto. Scorso mercoledì, al Massimino, abbiamo vissuto una giornata di sport e aggregazione. Per molti era la prima esperienza allo stadio. Siamo tutti felici – conclude – per questa collaborazione con il Catania FC perché è un’opportunità di crescita per i ragazzi e anche per i tecnici”.