Settimana Santa tra i principali eventi in Sicilia: soddisfazione di “Liberamente” e “Partito per Enna”

I gruppi politici e consiliari “Liberamente” e “Partito per Enna” esprimono soddisfazione per l’inserimento della Settimana Santa ennese nel decreto assessoriale di approvazione del calendario ufficiale dei grandi eventi di richiamo turistico in Sicilia per l’anno 2023.

“Si tratta di un riconoscimento del lavoro svolto dalla nostra amministrazione comunale – comunicano i gruppi attraverso una nota stampa – che ha saputo creare, ai tempi della gestione dell’assessorato eventi da parte dell’allora vice sindaco Francesco Colianni, un canale di interlocuzione costante con i beni culturali, proseguito anche in questa fase dall’attuale vice sindaco Francesco Comito.

“Questa notizia – commenta Comito – si inserisce nella scia del gran lavoro che stiamo portando avanti nel riqualificare e rilanciare la città e il turismo che sempre più devono essere attrattive per i turisti”.

“Speriamo – concludono i gruppi politici – che questo prestigioso riconoscimento possa essere di ulteriore stimolo alla crescita culturale e turistica della nostra città”.