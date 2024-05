Settimana Motoristica Ennese a Pergusa: venerdì la prima giornata a motori rombanti

PUBBLICITÀ

E’ iniziata con il saluto di benvenuto del Consorzio Ente Autodromo Pergusa e dei giornalisti accreditati dedicato a team e piloti la Settimana Motoristica Ennese, l’evento che da domani (venerdì 17 maggio) accenderà i motori delle più prestigiose auto da corsa che hanno fatto la storia del motorsport, anche in Sicilia, dove tornano in azione ben 36 monoposto di F1 ante 1966, con anche alcune “chicche” successive a fare da contorno alle varie gare, come la Hesketh 308/1 del 1974 ex James Hunt (Campione del Mondo 1976).



Le Formula 1 presenti, perlopiù Brabham, Cooper, Lotus e Maserati, faranno rivivere i fasti del Gran Premio del Mediterraneo che si correva proprio a Pergusa, ma l’azione in pista sarà garantita anche dalle prestigiose Sportscar e GT (24 in totale) che si contenderanno la Coppa Città di Enna e le 21 Formula Junior del Premio Pergusa.

Venerdì è quindi giornata di test privati al mattino e di prove libere, il cui semaforo verde è in programma alle 16.35 (F.Junior), alle 17.10 (Sport/GT/Turismo) e alle 18.00 (Formula 1). Sabato si entra nel vivo dei turni ufficiali con le qualifiche, a partire dalle 9.35, e nel pomeriggio con gara 1 delle tre categorie: alle 14.30 le F.Junior inaugurano le sfide, seguono le Sport/GT/Turismo alle 15.15 e il clou delle Formula 1 alle 16.50. Alle 17.45 è quindi prevista la dimostrazione con giri liberi delle Formula 1 post-1966. Domenica è attesissima la giornata finale con ulteriori parate, eventi collaterali e le tre corse (alle 10.10, 15.00 e 16.25) che decideranno i vincitori finali del prestigioso weekend sull’Autodromo intorno al lago di Pergusa, che vedrà per la prima volta assegnato il Premio GNV e il riproposto storico Premio Jeanlucien Bonnet.

Tutti gli appuntamenti clou in pista con storia e prestigio saranno disponibili anche in live streaming e in diretta televisiva: sabato 18 MsMotor TV (Sky 229) trasmetterà le qualifiche dalle 10 alle 11.30, mentre su Plus TV (Sky 814) andrà in onda gara 1 dei prototipi e gara 1 delle Formula 1 dalle 15.00 alle 17.30. Domenica, infine, gara 2 dei Prototipi è su Plus TV dalle 10.00 alle 11.30, mentre il gran finale della gara 2 F1 sarà di nuovo su MsMotor TV dalle 15.45 alle 17.00.

“Ripercorrere momenti di ciò che è accaduto oltre 60 anni fa è un’emozione incredibile – ha dichiarato il presidente del Consorzio Ente Autodromo Pergusa Mario Sgrò – noi qui stiamo ripercorrendo queste tappe perché il futuro di Pergusa è la storia. Noi siamo in una meravigliosa riserva e non possiamo contare sui petrodollari di altre nazioni, ma nessuno potrà mai comprare la nostra storia. Vogliamo ricominciare a riportarla qui e ci siamo riusciti. Metteremo in campo lo spettacolo, dimostreremo che noi siciliani non abbiamo perso la verve di aver inventato le corse e Pergusa in questo momento rappresenta tutta la Sicilia e mi auguro che per il futuro di Pergusa ci sia unione d’intenti con tutto il popolo siciliano e che la politica che conta si renda conto che l’Autodromo ha bisogno che le opportunità create siano prese sul serio”.