Settimana Federiciana a Enna, la coalizione De Rose: “Evento piegato alla campagna elettorale”

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La coalizione a sostegno del candidato sindaco Ezio De Rose interviene sulla cerimonia di premiazione della Settimana Federiciana, che si è svolta al Teatro Neglia, esprimendo rammarico per quanto accaduto durante l’evento.

“La Settimana Federiciana è un patrimonio della città. Un evento che racconta la nostra storia e che, giustamente, l’amministrazione in carica ha sostenuto con un contributo pubblico importante voluto anche dall’intero consiglio comunale”, afferma la coalizione.

Secondo la nota, proprio alla luce del valore della manifestazione, “quanto accaduto al Teatro Neglia lascia l’amaro in bocca”. La coalizione evidenzia che, “al momento della premiazione, infatti, sul palco non è stato chiamato alcun rappresentante dell’amministrazione comunale, nonostante l’assessore competente fosse presente in teatro, con discrezione e rispetto istituzionale”.

La nota prosegue sottolineando che, “fino a un certo punto abbiamo persino pensato che fosse una scelta giusta, legata al delicato momento elettorale. Ma a premiare, intervenire e raccogliere applausi c’era invece il ‘designato assessore’ del PD, anzi di ED”.

La coalizione critica quindi la scelta dell’organizzazione della Settimana Federiciana, “rappresentata da chi, pubblicamente, ha espresso apprezzamenti per il candidato ED”, che avrebbe “ritenuto di lasciare tra il pubblico proprio l’assessore che, insieme agli uffici comunali, ha lavorato concretamente per garantire la realizzazione dell’evento”.

Per la coalizione, si tratta dell’assessore che “istituzionalmente, rappresenta l’ente che ha creduto nella manifestazione e l’ha sostenuta”. Una scelta definita “che sorprende e che difficilmente trova giustificazioni”.

“Il rispetto delle istituzioni non è un optional”, si legge ancora nella nota. “Quando un evento riceve fondi pubblici, ha il dovere di non essere di parte, di rispettare le istituzioni e i loro rappresentanti istituzionali”.

La coalizione si chiede quindi se si sia trattato di “una svista” oppure di “uno scivolone in salsa elettorale”, sottolineando come, “a maggior ragione in un periodo delicato come quello che precede le elezioni comunali, sarebbe stato necessario mantenere il massimo equilibrio istituzionale, evitando qualsiasi ambiguità o anche solo l’impressione che un palco pubblico appartenesse a qualcuno e non all’intera comunità”.

Secondo la coalizione a sostegno di De Rose, se fosse accaduto il contrario, “immaginiamo facilmente quale sarebbe stata la reazione: richieste di scuse pubbliche, polemiche e accuse di strumentalizzazione”.

“Noi ci limitiamo a esprimere rammarico per una caduta di stile che ha finito per mortificare il ruolo delle istituzioni cittadine”, conclude la coalizione. “Se questo dovesse diventare il modo di governare la città — dividendo anziché unire, nel solco del leitmotiv di questa campagna elettorale: ‘esisto io, solo io’ — allora davvero c’è da preoccuparsi per il futuro della nostra comunità”.