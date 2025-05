Settimana della sicurezza stradale: controlli a Enna, Agira, Valguarnera e Piazza Armerina

PUBBLICITÀ

In occasione della Settimana Mondiale della Sicurezza Stradale dal 11 al 18 maggio 2025, la Polizia di Stato ha intensificato le attività di controllo su tutto il territorio nazionale, con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sull’importanza del rispetto delle regole del codice della

strada e prevenire comportamenti a rischio durante la guida.

Nella giornata di ieri, personale della Polizia di Stato delle varie articolazioni della provincia di Enna ha effettuato un servizio specifico mediante la predisposizione di diversi posti di controllo dinamici e fissi su strade statali, provinciali e autostradali che hanno interessato i Comuni di Enna, Agira, Valguarnera e Piazza Armerina.

In particolare, il suddetto servizio ha coinvolto gli equipaggi della Sezione Polizia Stradale di Enna e dei due Distaccamenti Polizia Stradale di Catenanuova e Nicosia, della Questura di Enna, dei Commissariati distaccati di P.S. di Piazza Armerina, Leonforte e Nicosia, ed è stato impiegato un Camper della Polizia adibito ad Ufficio Mobile Sanitario.

Particolare attenzione è stata rivolta alle violazioni riguardanti: eccesso di velocità; guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti; uso corretto delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini; utilizzo del telefono cellulare durante la guida.

Durante il servizio, sono stati controllati 101 veicoli e 140 persone, sono state elevate 16 sanzioni al C.D.S., è stata ritirata 1 carta di circolazione, 1 veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo, un altro è stato sottoposto a sequestro amministrativo, e sono stati decurtati in totale n.15 punti sulle patenti.

L’attività si inserisce nel più ampio piano di prevenzione e contrasto dell’incidentalità stradale, con l’obiettivo di ridurre drasticamente il numero di vittime e feriti gravi sulle strade, in linea con gli obiettivi fissati per il decennio 2021-2030.

Le attività di prevenzione proseguiranno anche nei prossimi mesi con campagne mirate, in sinergia con enti locali, scuole e associazioni del settore.