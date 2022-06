Sesto posto per Ivan Correnti a “The Mystery of Pizza”

Il pizzaiolo ennese Ivan Correnti ha preso parte nei giorni scorsi a Città di Castello, Perugia, all’ultima delle cinque tappe di “The Mystery of Pizza”, posizionandosi in sesta posizione su 25 concorrenti provenienti da tutta Italia. Correnti aveva già partecipato alla tappa di San Giuseppe Vesuviano.

La pizza portata in gara dal pizzaiolo ennese è stata realizzata con un impasto di farine, semi integrali con sesamo nero e riduzione di brodo allo zafferano, una base di provola affumicata, crema di funghi cardoncelli saltati in padella, salsiccia cotta in umido, datterino giallo, burrata e pomodoro croccante.

“Sono soddisfatto di questa nuova esperienza e di questi risultati – le parole di Correnti al rientro – vedo molta costanza nelle mie ultime partecipazioni a gare con posizioni alte in classifica e questo mi rende felice. Ringrazio Fabio Sociani e Stefano Porro, presidenti e fondatori dell’associazione ‘Impastatori Italiani Ethical Division’ di cui faccio parte, per la loro disponibilità e per queste importanti occasioni di crescita”.